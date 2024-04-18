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Трубопровод взорвался в Харьковской области, там вспыхнул пожар

Трубопровод взорвался в Харьковской области, там вспыхнул пожар (ВИДЕО)

18 апр 2024, 22:43
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В Харківській області увечері 18 квітня вибухнув трубопровід. Очевидці повідомили у соцмережах, що у радіусі 40 м від вибуху плавить асфальт, стовп полум’я близько 70 м.


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Факт вибуху підтвердили «Укрінформу» в Харківській ОВА, а згодом Операторі газотранспортної системи.

Подія не пов’язана з бойовими діями. Постраждалих немає. Обставини, деталі з’ясовуються, — прокоментували у пресслужбі ОВА.

Аварія на газопроводі на Харківщині не вплине на газопостачання споживачам, повідомляє «Нафтогаз». Ситуація під контролем.

Як пояснили у компанії, технологічна аварія з пожежею сталася на межі балансової приналежності газопроводу Укргазвидобування та Оператор ГТС України.

За наявною наразі інформацією, внаслідок надзвичайної ситуації ніхто не постраждав.

Источник: Ракурс


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