Украинские ССО поразили нефтебазу и базу ГСМ. Скриншот

https://racurs.ua/n214518-sso-porazili-neftebazu-i-bazu-gsm-v-rostovskoy-oblasti-rf-video.html

Ракурс

Українські ССО уразили нафтобазу та базу ПММ на території Ростовської області.

У ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії «Черная искра» уразили нафтобазу «Ростовнефтепродукт». Також були влучання по базі паливо-мастильних матеріалів. Ці два об'єкти знаходяться у місті Гуково. Про це ССО Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що кілька українських безпілотників досягли свої цілей. На базах спалахнули пожежі, зафіксовано руйнування.

Українські військові наголосили, що ці об'єкти є елементом системи зберігання, перевалки та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, бензину, дизпалива та інших нафтопродуктів. А Ростовська область є ключовим тиловим російським регіоном для угруповання військ на півдні та сході України.

Цілі, які уразили безпілотники ССО, мали подвійне призначення — забезпечували транспортну систему Ростовської області та підтримували військову логістику РФ.

Нагадаємо, 18 червня українські безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод. Після обстрілу низка масштабних пожеж виникли на території столиці країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський заявив, що це «цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах» та ще один важливий результат роботи українських військових по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину.