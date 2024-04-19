У Дніпрі через російську атаку призупинили роботу вокзалу, є поранені залізничники

У Дніпрі через російську атаку призупинили роботу вокзалу, є поранені залізничникиhttps://racurs.ua/ua/n194511-u-dnipri-cherez-rosiysku-ataku-pryzupynyly-robotu-vokzalu-ie-poraneni-zaliznychnyky.htmlРакурс
У Дніпрі через масований російський обстріл призупинена робота залізничного вокзалу.
Про це сьогодні, 19 квітня, вранці повідомляється у Telegram-каналі «Укрзалізниці».
Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога, — вказано в повідомленні. — На пошкоджених об'єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.
Зазначається, що в результат обстрілу призупинена робота вокзалу станції Дніпро.
Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове, — зазначають в «Укрзалізниці».
Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
- № 38 Київ — Запоріжжя;
- № 80 Львів — Дніпро;
- № 120 Київ — Запоріжжя.
Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд, — зазначають в «Укрзалізниці»