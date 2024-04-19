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Ракурс
Рашисты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, фото: Sergiy Klymenko

В Днепре из-за российской атаки приостановили работу вокзала, есть раненые железнодорожники

19 апр 2024, 09:31
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У Дніпрі через масований російський обстріл призупинена робота залізничного вокзалу.


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Про це сьогодні, 19 квітня, вранці повідомляється у Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога, — вказано в повідомленні. — На пошкоджених об'єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.

Зазначається, що в результат обстрілу призупинена робота вокзалу станції Дніпро.

Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове, — зазначають в «Укрзалізниці».

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

  • № 38 Київ — Запоріжжя;
  • № 80 Львів — Дніпро;
  • № 120 Київ — Запоріжжя.

Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд, — зазначають в «Укрзалізниці»

Источник: Ракурс


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