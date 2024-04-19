В Днепре из-за российской атаки приостановили работу вокзала, есть раненые железнодорожники

Рашисты атаковали железнодорожный вокзал в Днепре, фото: Sergiy Klymenko

https://racurs.ua/n194511-v-dnepre-iz-za-rossiyskoy-ataki-priostanovili-rabotu-vokzala-est-ranenye-jeleznodorojniki.html

Ракурс

У Дніпрі через масований російський обстріл призупинена робота залізничного вокзалу.

.

Про це сьогодні, 19 квітня, вранці повідомляється у Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога, — вказано в повідомленні. — На пошкоджених об'єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.

Зазначається, що в результат обстрілу призупинена робота вокзалу станції Дніпро.

Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро: тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове, — зазначають в «Укрзалізниці».

Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:

№ 38 Київ — Запоріжжя;

№ 80 Львів — Дніпро;

№ 120 Київ — Запоріжжя.