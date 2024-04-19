Последствия российского авиаудара по Днепру, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n194510-rashisty-udarili-po-pyatietajke-v-dnepre-est-jertvy-foto.html

Ракурс

Дніпропетровська область в ніч на сьогодні, 19 квітня, зазнала чергової масованої повітряної атаки.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 — вночі, — зазначив він.

На жаль, є й влучання:

у Павлограді пошкоджене одне з підприємств;

у Кривому Розі постраждало троє людей;

у Синельниковому є загиблі та троє поранених, серед них двоє дітей. Частково зруйновано чотири приватні будинки, ще вісім пошкоджені;

у Дніпрі частково зруйнована житлова п’ятиповерхівка та пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених (всі у середньому стані тяжкості).

На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні, — зазначив він.

Крім того, ворог вчора, 18 квітня, ввечері з артилерії обстріляв Нікополь, а вночі — Марганецьку громаду Нікопольського району. Пошкоджені два приватні будинки.