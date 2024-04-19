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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Дніпру, фото: Сергій Лисак

Рашисти вдарили по п’ятиповерхівці у Дніпрі, є жертви (ФОТО)

19 кві 2024, 08:52
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Дніпропетровська область в ніч на сьогодні, 19 квітня, зазнала чергової масованої повітряної атаки.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Частину ворожих цілей збили Сили ППО. Зокрема, тільки за ранок, попередньо, 9 ракет. І ще 2 — вночі, — зазначив він.

На жаль, є й влучання:

  • у Павлограді пошкоджене одне з підприємств;
  • у Кривому Розі постраждало троє людей;
  • у Синельниковому є загиблі та троє поранених, серед них двоє дітей. Частково зруйновано чотири приватні будинки, ще вісім пошкоджені;
  • у Дніпрі частково зруйнована житлова п’ятиповерхівка та пошкоджені два інфраструктурні об'єкти. Загалом у місті на зараз, попередньо, двоє загиблих та 15 поранених (всі у середньому стані тяжкості).

На жаль, одна восьмирічна дитина померла в лікарні, — зазначив він.

Крім того, ворог вчора, 18 квітня, ввечері з артилерії обстріляв Нікополь, а вночі — Марганецьку громаду Нікопольського району. Пошкоджені два приватні будинки.

Наслідки російського авіаудару по Дніпру, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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