ВСУ уничтожили уже более 457 тыс. рашистов, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n194514-870-chelovek-poteryala-rossiyskaya-armiya-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 457 тис. 830 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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