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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 457 тис. 830 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 870 осіб. Про це сьогодні, 19 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 205 танків;
- 13 тис. 852 бойові броньовані машини;
- 11 тис. 658 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 46 одиниць РСЗВ;
- 762 одиниці засобів ППО;
- 347 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 311 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 96 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 15 тис. 671 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 915 одиниць спеціальної техніки.