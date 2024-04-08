Держрегулятор азартних ігор виступає проти заборони онлайн-казино для військових

https://racurs.ua/ua/n194166-derjregulyator-azartnyh-igor-vystupaie-proty-zaborony-onlayn-kazyno-dlya-viyskovyh.html

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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) виступає проти заборони онлайн-казино для військових.

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Про це комісія повідомила на запит LIGA.net.

Будь-яка заборона — це зло. Гральний бізнес вже був заборонений з 2009 року по 2020 рік. Якщо держава заборонить азартні ігри знову, це не означає, що військові перестануть грати. Вони будуть це робити, але на нелегальних сайтах — і це несе більше ризиків, тому що контролювати цей процес буде набагато важче, — вважає голова комісії Іван Рудий.

Можна запровадити точкові заборони для залежних військовослужбовців шляхом внесення їх до реєстру лудоманів за рішенням командира, а також провести дослідження, щоб дізнатися, наскільки проблема лудоманії поширена в армії, вважає регулятор.

Минулого тижня парламентський комітет з питань фінансів підтримав ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.

Заступник голови комітету Ярослав Железняк повідомив, що проєкт закону 9256д підтримали одноголосно. Документ передбачає передачу функцій КРАІЛ Мінцифри, а також:

обмеження реклами азартних ігор (зокрема, недопустимість спекуляцій на темі війни та волонтерства) та заборона спонсорства;

визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану;

вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);

встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог до організаторів азартних ігор і надавачів послуг у сфері азартних ігор.

Гральний бізнес за 2023 рік сплатив понад 10 млрд грн податків. Водночас загальний обіг грального бізнесу виріс майже у 15 разів за рік та сягнув 207 млрд грн. Разом з тим, у слідчій комісії щодо злочинів у сфері грального бізнесу наголошують, що в Україні не платять податки 95% компаній зі сфери «ігорки».