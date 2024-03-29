Зеленський відреагував на петицію про заборону для військових онлайн-казино

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Президент відреагував на петицію про онлайн-казино
Зеленський відреагував на петицію про заборону для військових онлайн-казиноhttps://racurs.ua/ua/n193846-zelenskyy-vidreaguvav-na-petyciu-pro-zaboronu-dlya-viyskovyh-onlayn-kazyno.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, у своєму вечірньому відеозверненні відреагував на петицію, котра пропонує заборонити онлайн-казино для військових на час воєнного стану.
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Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення, — зазначив Зеленський.
Відповідна петиція, ініціатором котрої є військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко, сьогодні, 29 березня, дуже швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.
Автор петиції наголошує, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству, зокрема військовим, котрі вже третій рік перебувають у стресових умовах без можливості повноцінного відпочинку, що робить їх особливо психологічно вразливими.
Гральний бізнес користається такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ, — наголошується у петиції.
Він закликає президента ініціювати законопроект, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану.
Також петиція пропонує:
- встановити заборону реклами азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої повʼязаної символіки, або предметів, що асоціюються з війною та армією;
- заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку;
- заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов’язаних фізичних чи юридичних осіб;
- заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги військовослужбовцям;
- заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення;
- зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.