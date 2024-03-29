Зеленский отреагировал на петицию о запрете для военных онлайн-казино

Президент отреагировал на петицию об онлайн-казино

https://racurs.ua/n193846-zelenskiy-otreagiroval-na-peticiu-o-zaprete-dlya-voennyh-onlayn-kazino.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму вечірньому відеозверненні відреагував на петицію, котра пропонує заборонити онлайн-казино для військових на час воєнного стану.

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Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення, — зазначив Зеленський.

Відповідна петиція, ініціатором котрої є військовослужбовець 59-ї бригади Павло Петриченко, сьогодні, 29 березня, дуже швидко набрала необхідну для розгляду кількість підписів.

Автор петиції наголошує, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству, зокрема військовим, котрі вже третій рік перебувають у стресових умовах без можливості повноцінного відпочинку, що робить їх особливо психологічно вразливими.

Гральний бізнес користається такою вразливістю навмисне спрямовуючи свою рекламу на військовослужбовців, використовуючи символіку ЗСУ у своїх онлайн-казино та «відбілюючи» свою діяльність невеликим благодійними пожертвами на користь ЗСУ, — наголошується у петиції.

Він закликає президента ініціювати законопроект, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану.

Також петиція пропонує: