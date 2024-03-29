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Последствия оползня на Закарпатье, фото: Закарпатская ОВА
Сдвиг грунта повредил автодорогу государственного значения на Закарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n193845-sdvig-grunta-povredil-avtodorogu-gosudarstvennogo-znacheniya-na-zakarpate-foto.htmlРакурс
На Закарпатті рясні опади спричинили зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району.
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Про це сьогодні, 29 березня, повідомляється у Telegram-каналі Закарпатської ОВА.
Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема:
- повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту «Драгобрат"№
- через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів.
Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає.