Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия оползня на Закарпатье, фото: Закарпатская ОВА

Сдвиг грунта повредил автодорогу государственного значения на Закарпатье (ФОТО)

29 мар 2024, 20:43
999

На Закарпатті рясні опади спричинили зсув ґрунту в кількох населених пунктах Рахівського району.


.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляється у Telegram-каналі Закарпатської ОВА.

Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема:

  • повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту «Драгобрат"№
  • через сходження ґрунтів руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення Н-09 Мукачево — Рахів — Івано-Франківськ — Львів.

Фахівці встановлюють масштаби руйнувань. Відповідні служби працюють на місцях. Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучають необхідну техніку й інші ресурси, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає.

Наслідки зсуву ґрунту на Закарпатті, фото: Закарпатська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров