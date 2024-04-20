В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских

Неизвестные убили полицейского в Винницкой области, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n194545-v-vinnickoy-oblasti-neizvestnye-rasstrelyali-policeyskih.html

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На Віннничині вночі невідомі особи розстріляли поліцейських. Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.

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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомяє прес-служба поліції Вінниччини.

Подія сталася близько другої години ночі у Гайсинському районі.

Працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений, — вказано в повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.