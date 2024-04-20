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Неизвестные убили полицейского в Винницкой области, фото: Национальная полиция

В Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских

20 апр 2024, 11:36
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На Віннничині вночі невідомі особи розстріляли поліцейських. Від отриманих травм один поліцейський загинув, інший отримав поранення.


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Про це сьогодні, 20 квітня, повідомяє прес-служба поліції Вінниччини.

Подія сталася близько другої години ночі у Гайсинському районі.

Працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений, — вказано в повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції, — зазначають у поліції.

Невідомі вбили поліцейського на Вінниччині, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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