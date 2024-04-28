Депутат Европарламента объяснил, почему ЕП признал выборы президента рф нелегитимными, однако самого путина — нет

https://racurs.ua/n194795-deputat-evroparlamenta-obyasnil-pochemu-ep-priznal-vybory-prezidenta-rf-nelegitimnymi-odnako.html

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Європарламент визнав так звані вибори президента рф нелегітимними, проте самого путіна — ні.

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Про це заявив литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

Він зазначив, що Європарламент цього тижня прийняв дві важливі резолюції. Перша стосується втручання і спроб росії впливати на політичну ситуацію та виборчу кампанію в ЄС, а друга — про нелегітимність виборів в рф.

Друга резолюція могла бути і більш жорсткою, ясною та сконцентрованою. Чого ми не зробили? Ми визнали вибори та їх результати нелегітимними, але ми не визнали царя нелегітимним. А це, мабуть, у зв’язку з тим, що немає ще політичної волі сказати цю правду в очі, сказати, що «цар голий», що цар самозванець, що цар просто все сфальсифікував і так далі. Фальсифікація самих результатів виборів, звісно, веде до висновку, що той, хто по цій процедурі прийшов до влади, має бути нелегітимним, але цього не сталось. Я дуже жалкую про це. Моїм колегам, які вели перемовини щодо цієї резолюції, мабуть забракувало певної сили волі або навіть консенсусу. Я знаю, що там була спроба назвати путіна «лжевладіміром», але цього не трапилось. Саме по собі визнання цих виборів нелегітимними — це серйозна спроба правильно визначити ситуацію в рф, яка, я сподіваюсь, зможе пізніше призвести до визнання путіна «лжепрезидентом, — розповів Ауштрявічюс.

Він вважає, що путіну необхідне міжнародне визнання результатів президентських виборів. Це посилює його позиції на переговорах із Заходом.

Резолюцію «Про недемократичні президентські вибори в росії та їхнє нелегітимне поширення на окуповані території» підтримали 493 депутати, 11 виступили проти, 18 — утрималися.

Вони проводилися на незаконно окупованих територіях України і навіть усередині росії не були ані вільними, ані справедливими, не відповідали елементарним міжнародним виборчим стандартам, а отже, не мали демократичної легітимності.

Не було ані справжніх альтернативних кандидатів, ані вільних ЗМІ, ані авторитетних спостерігачів, ані політичних свобод. Цей фарсовий спектакль російської влади переслідував єдину мету — створити видимість електоральної легітимності для путіна, його політики нескінченних внутрішніх репресій і, насамперед, агресивної війни проти України, — йдеться в резолюції.

Документ закликає запровадити санкції проти причетних до організації та проведення незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. А також зауважує, що проведення виборів на цих територіях — це грубе порушення суверенітету України та міжнародного права, а «людей примушували голосувати в присутності озброєних російських солдатів».

Євродепутати вважають, що слід обмежити спілкування з путіним темами відновлення миру в регіоні, обміну військовополоненими, повернення викрадених дітей до України та переговорами про звільнення політв’язнів.