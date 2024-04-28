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Ракурс
Третья штурмовая уничтожила важную российскую РЭБ. Фото:

Третья штурмовая уничтожила важную российскую РЭБ на фронте (ВИДЕО)

28 апр 2024, 19:19
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Третя штурмова бригада продовжує завдавати російським окупантам військових втрат.


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На одній із ділянок фронту захисники знищили окопну російську систему радіоелектронної боротьби «Гроза-04М». Ця РЕБ мала допомогти ворожим штурмовикам закріпитися на позиціях. Про це третя штурмова 28 квітня повідомила у Telegram.

Росіяни ж притягли його на позиції, бо закошмарена бригадними дронами російська піхота ніяк не могла закріпитися. Спойлер — так і не закріпилися, — зазначили штурмовики.

Як відомо, РЕБ «Гроза» — серія комплексів та засобів радіоелектронної боротьби від білоруського підприємства «КБ Радар». Система позиціонує себе як антидроновий засіб й призначена для прикриття озброєння та техніки.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку аеророзвідники 23-ї бригади Нацгвардії «Хортиця» уразили російську станцію радіоелектронної боротьби. Устаткування ворога спопелили за допомогою дрона-камікадзе.

Источник: Ракурс


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