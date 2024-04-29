Крымский мост, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n194826-rashisty-ne-reshautsya-propuskat-krymskim-mostom-poezda-s-goruchim-sily-oborony.html

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На Тамані вже місяць стоять потяги з пальним, оскільки росіяни не впевнені, що Кримський міст їх витримає після отриманих пошкоджень.

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, повідомляє агентство «Укрінформ».

Кримський міст не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики. Якщо ще машинами, навіть військовими вантажівками, по ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад з пальним, стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не мають впевненості, що міст витримає цей вантаж після отриманих пошкоджень, — наголосив Плетенчук.

Він зазначив, що стосовно Кримського мосту він зазначив, що «у нас позиція загальнодержавна, яку озвучив президент, — ця споруда там зайва».

Поки що це все розглядається росіянами у якості жартів, але місцеві маклери вже давно жаліються, що впали продажі, багато об'єктів комерційної нерухомості виставляються на продаж, тому що люди, оцінюючи ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м’яко кажучи, — ризикована, — додав Плетенчук.

Джерело: «Укрінформ»