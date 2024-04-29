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Ракурс
Россияне продолжают обстреливать Херсонщину, фото: «РБК»

Рашисты обстреляли Кизомыс на Херсонщине, погиб человек

29 апр 2024, 14:41
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Російські загарбники обстріляли село Кізомис Херсонської області. В результаті загинув місцевий житель.


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Про це сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях, — зазначив він. — Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні.

Прес-служба Херсонської обласної прокуратури зазначає, що обстріл села Білозерської громади стався близько 11.30. Постраждалий, який згодом помер дорогою до лікарні, у момент обстрілу перебував у себе на городі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

За даними слідства, 29 квітня близько 11:30 армія рф вкотре обстріляла один з населених пунктів Білозерської громади.

Источник: Ракурс


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