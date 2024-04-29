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Ракурс
Рассказал о российском гражданстве судьи - получай заявление в прокуратуру

Рассказал о российском гражданстве судьи — получай заявление в прокуратуру

29 апр 2024, 17:19
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Суддя ліквідованого ОАСК, громадянка рф Аріна Літвінова поскаржилась на журналіста «Схем» Георгія Шабаєва у прокуратуру.


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Вона просить порушити щодо нього кримінальне провадження за статтею «втручання в діяльність судді», повідомив Шабаєв та «Схеми» на своїх сторінках у Фейсбук.

Шабаєв раніше виявив, що суддя ОАСКу Аріна Літвінова має громадянство росії, яке отримала вже працюючи в судовій системі України.

Шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади, — цитує Шабаєв заяву судді

Хоч ОАСК і ліквідований, суддя Літвінова досі отримує суддівську зарплату від держави й нині претендує на проходження перекваліфікації (тобто на продовження судової кар'єри).

Очікуємо на відповідь від прокуратури, як вони планують відреагувати на скаргу судді Літвінової — чи справді порушать кримінальну справу на її вимогу щодо журналіста «Схем», який знаходить громадян ворожої країни серед української влади? — написали «Схеми».

Источник: Ракурс


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