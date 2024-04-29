Рассказал о российском гражданстве судьи - получай заявление в прокуратуру

https://racurs.ua/n194838-rasskazal-o-rossiyskom-grajdanstve-sudi-poluchay-zayavlenie-v-prokuraturu.html

Ракурс

Суддя ліквідованого ОАСК, громадянка рф Аріна Літвінова поскаржилась на журналіста «Схем» Георгія Шабаєва у прокуратуру.

.

Вона просить порушити щодо нього кримінальне провадження за статтею «втручання в діяльність судді», повідомив Шабаєв та «Схеми» на своїх сторінках у Фейсбук.

Шабаєв раніше виявив, що суддя ОАСКу Аріна Літвінова має громадянство росії, яке отримала вже працюючи в судовій системі України.

Шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади, — цитує Шабаєв заяву судді

Хоч ОАСК і ліквідований, суддя Літвінова досі отримує суддівську зарплату від держави й нині претендує на проходження перекваліфікації (тобто на продовження судової кар'єри).