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Ракурс
Розповів про громадянство рф у судді - отримуй заяву в прокуратуру

Розповів про громадянство рф у судді — отримуй заяву в прокуратуру

29 кві 2024, 17:19
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Суддя ліквідованого ОАСК, громадянка рф Аріна Літвінова поскаржилась на журналіста «Схем» Георгія Шабаєва у прокуратуру.


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Вона просить порушити щодо нього кримінальне провадження за статтею «втручання в діяльність судді», повідомив Шабаєв та «Схеми» на своїх сторінках у Фейсбук.

Шабаєв раніше виявив, що суддя ОАСКу Аріна Літвінова має громадянство росії, яке отримала вже працюючи в судовій системі України.

Шляхом висування непідтверджених обвинувачень і вчинення дій із дискредитації судді Літвінової A.B., журналістом створюються загроза незалежності судової гілки влади, — цитує Шабаєв заяву судді

Хоч ОАСК і ліквідований, суддя Літвінова досі отримує суддівську зарплату від держави й нині претендує на проходження перекваліфікації (тобто на продовження судової кар'єри).

Очікуємо на відповідь від прокуратури, як вони планують відреагувати на скаргу судді Літвінової — чи справді порушать кримінальну справу на її вимогу щодо журналіста «Схем», який знаходить громадян ворожої країни серед української влади? — написали «Схеми».

Джерело: Ракурс


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