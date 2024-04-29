Кивалов ранен в результате ракетного обстрела Одессы

Поранення правого стегна внаслідок ракетного обстрілу Одеси 29 квітня отримав Сергій Ківалов.

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Його госпіталізували з венозною кровотечею.

Ворог здійснив ракетний удар по Одесі, попередньо поранені вісім людей, є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури, повідомив раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пошкоджено, зокрема, резиденцію ексрегіонала та чинного президента Національного університету «Одеська юридична академія» Сергія Ківалова (офіційно будівля оформлена як навчально-оздоровчий комплекс академії).

Он його дім горить, а ось його у швидку вантажать, — жителі Одеси коментують поранення ексрегіонала та чинного президента НУ «Одеська юридична академія» Ківалова.

За інформацією місцевих пабліків, Ківалов дістав осколкове поранення стегна, із венозною кровотечею його доставили до місцевої лікарні, звідки він вирушив до приватної.

Ківалов був звинувачений за участь у фальсифікаціях під час Президентських виборів 2004. За це отримав прізвисько «підрахуй».

Він, разом з Андрієм Портновим, був ідеологом судової реформи 2010 року. Експерти відзначали, що судова реформа 2010 року здійснювалася в умовах повного домінування Януковича у політичній системі України, в дуже стислі терміни та кулуарно.

27 квітня 2010 року голосував за ратифікацію «Харківських угод».

16 січня 2014 року голосував за «Диктаторські закони 16 січня».

Рішенням ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України» зафіксовано роль Ківалова у питанні притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Це стосується періоду, коли він поєднував посади члена Вищої ради юстиції та голови Комітету ВР з питань правосуддя. З рішення ЄСПЛ випливає, що це суміщення посад не дозволяло реалізувати право на незалежний та безсторонній суд.

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.