Спутник зафиксировал количество Ту-22М на российском аэродроме «Моздок». Фото:

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Російський аеродром «Моздок» агресор використовує й для базування стратегічної авіації.

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На цьому летовищі розміщені шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Це п’ята частина російського парку. Про це пише профільне видання Defense Express, яке посилається на супутникові знімки, що опублікував OSINT-аналітик Evergreen Intel у соціальній мережі Х.

Також на «Моздоці» росіяни розмістили чотири літаки типу Су-24М/МР та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів. Також ворог на аеродромі намалював силуети фейкових Ту-22М3 і Су-24М/МР.

Зазначається, що російські війська протягом останнього місяця регулярно атакували Україну надзвуковими крилатими ракетами Х-22, що запускаються із Ту-22М3. П’ять ракет цього типу ворог застосував 22 березня, три ракети — 28 березня, та шість ракет — під час удару 19 квітня.

Нагадаємо, 19 квітня українські військові уразили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, з якого окупанти обстрілювали Україну. Ракетоносець був знищений зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з Головним управлінням розвідки. Впав ворожий літак у Ставропольському краї рф.

Джерело: Defense Express