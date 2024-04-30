Суд снял электронный браслет с митрополита УПЦ МП Паши Мерседеса

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Печерський районний суд Києва 30 квітня вирішив зняти електронний браслет з митрополита УПЦ МП Паші Мерседеса.

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Водночас митрополит Павло (це церковне ім’я цього громадянина) досі зобов’язаний не відлучатися з місця проживання без рішення суду. Раніше йому вручили підозри за публічні українофобські висловлювання та виправдовування збройної агресії рф.

За інформацією проросійського Союзу православних журналістів, рішення ухвалила суддя Світлана Гречана, відома іншими рішеннями у резонансних справах.

Зокрема, Гречана постановила закрити корупційну справу ексзаступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка, а також скасувати арешт ТЦ «Ocean Plaza» та іншого майна російського олігарха Ротенберга.

Павла судять за підривну діяльність проти України. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні агресії росії. Митрополиту загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі він удома в Києві. З-під варти Павло вийшов ще в серпні 2023 року — за нього внесли заставу у 33 млн грн.