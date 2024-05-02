МИД прокомментировал санкции США из-за применения россиянами химического оружия в Украине

https://racurs.ua/n194938-mid-prokommentiroval-sankcii-ssha-iz-za-primeneniya-rossiyanami-himicheskogo-orujiya-v-ukraine.html

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Передані Україною свідчення систематичного застосування росією хлорпікрину знайшли своє закономірне відображення у нових санкціях США.

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У МЗС України 2 травня оприлюднили реакцію на нові санкції США проти рф через російські злочини на території України, пов’язані із застосуванням хлорпікрину та спеціальних боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

Офіційний Київ заявив, що велика кількість боєприпасів, що були застосовані, — це ручні газові гранати різного типу, які є засобами боротьби із заворушеннями та є забороненими для використання як засобів ведення війни відповідно до п. 5 статті І Конвенції про заборону хімічної зброї.

Попри реакцію міжнародної спільноти держава-агресор продовжує нехтувати та брутально порушувати норми міжнародного права. Компетентні органи України вживають заходів для притягнення винних осіб до відповідальності, — йдеться у повідомленні українських дипломатів.

1 травня Державний департамент США ввів санкції проти росії за застосування хімічної зброї в Україні.

Відповідно до Закону про заборону хімічної зброї, Державний департамент США визнав, що росія застосувала хімічну зброю хлорпікрин проти українських військ у порушення Конвенції про заборону хімічної зброї.

У зв’язку з цим Держдепартамент США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї, та на чотири компанії, які причетні до програми хімічної зброї росії