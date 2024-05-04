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Ракурс
В Донецкой области поврежден участок водопровода Карловка-Ровно, фото: Вадим Филашкин

Покровск и Мирноград остались без водоснабжения из-за повреждения водопровода (ФОТО)

4 мая 2024, 13:01
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Покровськ та Мирноград на Донеччині тимчасово залишилися без водопостачання.


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Про це сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Постраждала ділянка водогону Карлівка-Рівне, внаслідок чого зупинена модульна фільтрувальна станція, яка наразі забезпечує водопостачання до частини Покровського району, — розповів він.

Зазначається, що фахівці вже розпочали ремонт водогону. Коли роботи завершать, подача води буде відновлена.

На Донеччині пошкоджено ділянку водогону Карлівка-Рівне, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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