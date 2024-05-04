Схождение Благодатного огня произошло в Иерусалиме. Фото:

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Сходження Благодатного вогню в храмі над Гробом Господнім відбулося у суботу, 4 травня.

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Диво Благодатного вогню традиційно відбулося у священному місці, де був похований Ісус Христос. Сьогоднішня церемонія розпочалася о 12.30 за київським часом й вже завершилася. Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Як відомо, Благодатний вогонь — це вогонь, який виносять з Гробу Господнього на особливому богослужінні, яке щороку проводять у передвеликодню суботу у храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Безпосередньо сам чин сходження відбувається у Кувуклії. Під час богослужіння усі свічки та лампадки всередині храму погашені. На двері накладають особливу воскову печатку воротарів Храму Гробу Господнього.

Єрусалимський патріарх у білому одязі тричі обходить Кувуклію з особливою молитвою. Під час богослужіння він тримає в руках 33 свічки. Згодом він входить до гроту Гробу Господнього та промовляє молитви біля Триденного ложа Христа Спасителя. Через деякий час у святій каплиці відбувається сходження Благодатного вогню.

Нагадаємо, на початку квітня Константинопольський патріарх Варфоломій висловив жаль з приводу відсутності спільної дати святкування Великодня, котрий цього року за григоріанським календарем припав на 31 березня, а за юліанським — на 5 травня.