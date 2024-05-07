Участниками инаугурации путина будут семь стран ЕС. Фото:

https://racurs.ua/n195078-uchastnikami-inauguracii-putina-budut-sem-stran-es-reuters.html

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Країни Європейського Союзу братимуть участь в «інавгурації» російського диктатора володимира путіна.

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Сім країн ЄС направлять своїх представників на «інавгурацію». Ще 20 країн бойкотуватимуть цей захід. Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель був проти участі блоку в заході. Про це пише агентство Reuters із посиланням на європейського дипломата, який побажав залишитися анонімом.

Зазначається, що в Москву, окрема, прибуде посол Франції. Відмовилися відвідати «інавгурацію» путіна США, Велика Британія, Канада, Німеччина, Чехія, Вірменія та країни Балтії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України заявило, що Київ не бачить правових підстав для визнання російського диктатора володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом рф, бо «вибори» супроводжувалися порушенням росією положень численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин.

Джерело: Reuters