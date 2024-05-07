Враг ударил по Белозерке в Херсонской области. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n195081-vrag-udaril-po-belozerke-v-hersonskoy-oblasti-mnogo-razrusheniy.html

Ракурс

Армія росії 7 травня завдала ударів по Білозерці Херсонської області.

.

Ворог обстрілами пошкодив десяток приватних будинків, більша частина з яких повністю залишилася без дверей, вікон та дахів. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Постраждала 51-річна місцева жителька, котра їхала маршруткою. Медики діагностували у неї вибухову травму та поранення шиї. Потерпілу госпіталізували.

В ОВА також поінформували, що 6 травня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Благовіщенське, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Садове, Приозерне, Станіслав, Кізомис, Велетенське, Берислав, Республіканець, Шляхове, Новоолександрівка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Були пошкоджені дві багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Також зафіксовані влучання в адмінбудівлю, офісне приміщення, газогін, а також приватні автомобілі.

Нагадаємо, російська армія знищила цілу вулицю в селі Моначинівка у Куп’янському районі на Харківщині. На мирних селян ворог скинув фугасну авіабомбу, вагою в півтори тони.