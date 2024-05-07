В Европарламенте задумались о приостановлении статуса кандидата на членство в ЕС для Грузии

https://racurs.ua/n195094-v-evroparlamente-zadumalis-o-priostanovlenii-statusa-kandidata-na-chlenstvo-v-es-dlya-gruzii.html

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Понад 30 євродепутатів вимагають призупинити статус кандидата у ЄС для Грузії на тлі протестів через закон про іноагентів.

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Депутати надіслали відповідний лист главі дипломатії Європейського Союзу Жозепу Боррелю. У ньому вони заявляють, що «триваюча недемократична поведінка грузинської влади, зокрема її агресивність у просуванні „російського“ закону про іноземних агентів, глушіння і застосування сили проти мирних демонстрантів, перейшла всі межі».

На їхню думку, поведінка керівної партії «Грузинська мрія» повністю суперечить зобов’язанням, які вона взяла на себе як країна-кандидат в члени ЄС.

Раніше юридичний комітет парламенту Грузії підтримав законопроєкт про «іноагентів». Через це у Тбілісі відбулися протести. Sova. news пише, що на вулиці вийшли тисячі протестувальників з антиросійськими та проєвропейськими закликами. На плакатах мітингувальників були гасла «Ні російському закону! Так — Європі», «Ми — не Грузія, ми — Сакартвело» та «Ні кроку назад в СРСР».

Третє голосування за законопроект відбудеться у середині травня.

Історія питання

З 2018 року, після затвердження нової редакції конституції, Грузія є парламентською республікою. Отже повноваження її президента, на даний момент це Саломе Зурабішвілі, суттєво обмежені.

Правляча партія в країні — «Грузинська мрія» — вважається проросійською, і її члени неодноразово неоднозначно висловлювалися про війну в Україні.

Першу спробу ухвалити закон «Про прозорість іноземного впливу» (закон про «іноагентів») партія «Грузинська мрія» зробила минулого року (ще до отримання країною статусу кандидата у члени ЄС). Законопроєкт передбачає, що організації, діяльність яких фінансується з-за кордону на 20% і більше, зобов’язані офіційно реєструватися як «іноземні агенти» у спеціальному реєстрі. За ухилення від реєстрації загрожує штраф.

Президентка Саломе Зурабішвілі назвала закон непотрібним і продиктованим Москвою, вона обіцяла накласти на нього вето у разі ухвалення.

У першому читанні законопроєкт було ухвалено 7 березня 2023-го. У відповідь не лише у Тбілісі, а й в інших містах відбулися багатотисячні акції протесту. У столиці люди вийшли до будівлі парламенту з плакатами «Ні законам росії», «У вас ніколи не вийде диктатура» та іншими.

Спецпризначенці для розгону демонстрантів застосовував водомети, гумові кулі та сльозогінний газ, у відповідь летіли «коктейлі Молотова» та зводилися барикади.

США та Євросоюз уже тоді жорстко висловилися щодо ситуації. Під тиском Заходу та протестувальників грузинський парламент провалив закон у другому читанні. Зурабішвілі сказала, що це успіх демонстрантів: «Хочу привітати суспільство з першим успіхом. Пишаюся людьми, які змусили почути себе».

Однак на початку квітня 2024-го «Грузинська мрія» шокувала суспільство, оголосивши, що закон про «іноагентів» буде ініційовано повторно. При цьому в партії чомусь були переконані, що цього разу не буде опору суспільства. Закон внесли до парламенту з тим самим текстом, єдина відмінність полягала в тому, що замість терміна «агент іноземного впливу» буде термін «організація, яка представляє інтереси іноземної держави».