Шольц поддержал план использования доходов от активов рф на покупку оружия для Украины

https://racurs.ua/n195098-v-evrosouze-dogovorilis-ispolzovat-dohody-ot-aktivov-rf-na-pokupku-orujiya-dlya-ukrainy.html

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Україна може отримати перші надходження від заморожених російських активів вже до літа.

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Про це 7 травня повідомив речник Європейської комісії Крістіан Віганд.

Саме так він відповів на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати слова Канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо готовності країн-членів ЄС погодити використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів для військової підтримки України.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею того, щоб використати до 90% доходів, які накопичуються на заморожені російські активи, щоб закупити зброю для України.

Важливо, що ми також домовилися про те, що ці гроші можуть бути використані на закупівлю зброї не лише в ЄС, але й по всьому світу, — сказав Шольц після зустрічі з членами урядів країн Балтії.

Єдиний шлях швидкої перемоги України, це якщо Україна отримає доступ до 330 мільярдів, щоб вони купили собі зброю. Вони можуть ухвалити власні рішення про свою оборону, і це забезпечить швидку перемогу України, — каже експерт Тімоті Еш.