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У Євросоюзі домовилися використати доходи від активів рф на купівлю зброї для України
У Євросоюзі домовилися використати доходи від активів рф на купівлю зброї для Україниhttps://racurs.ua/ua/n195098-u-ievrosouzi-domovylysya-vykorystaty-dohody-vid-aktyviv-rf-na-kupivlu-zbroyi-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Україна може отримати перші надходження від заморожених російських активів вже до літа.
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Про це 7 травня повідомив речник Європейської комісії Крістіан Віганд.
Саме так він відповів на прохання кореспондента Укрінформу прокоментувати слова Канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо готовності країн-членів ЄС погодити використання надзвичайних надходжень від заморожених російських активів для військової підтримки України.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав ідею того, щоб використати до 90% доходів, які накопичуються на заморожені російські активи, щоб закупити зброю для України.
Важливо, що ми також домовилися про те, що ці гроші можуть бути використані на закупівлю зброї не лише в ЄС, але й по всьому світу, — сказав Шольц після зустрічі з членами урядів країн Балтії.
Єдиний шлях швидкої перемоги України, це якщо Україна отримає доступ до 330 мільярдів, щоб вони купили собі зброю. Вони можуть ухвалити власні рішення про свою оборону, і це забезпечить швидку перемогу України, — каже експерт Тімоті Еш.
У березні 2024 року глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель запропонував направити 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, до керованого ЄС фонду, який фінансує військову допомогу Україні.
Як пише Reuters, близько 70% усіх російських активів, сконцентрованих на Заході, зберігаються в центральному депозитарії цінних паперів Euroclear у Бельгії, йдеться про цінні папери та кошти російського Центробанку на суму, еквівалентну 190 мільярдам євро (204,67 мільярда доларів).
Остаточне рішення про використання прибутку з цих активів має бути ухвалене на саміті G7 в Італії у червні.