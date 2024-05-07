Мобилизация обвиняемых остановила рассмотрение 11 тыс. уголовных производств

https://racurs.ua/n195108-mobilizaciya-obvinyaemyh-ostanovila-rassmotrenie-11-tys-ugolovnyh-proizvodstv.html

Ракурс

Розгляд 11 тис. кримінальних проваджень зупинений судами через мобілізацію обвинувачених.

.

Така можливість передбачена ст. 335 КПК, пише NGL. media у матеріалі «Замість тюрми в армію».

Аналіз зупинених справ показує, що переважно мова йде про справи щодо крадіжок, наркотиків, важких ДТП. Багато зупинених справ стосуються корупційних злочинів — привласнення чи розтрати майна, хабарництво, зловживання службовим становищем тощо.

Як пише NGL. mеdiа, більшість із зупинених судами справ — за статтями про крадіжку (2187 випадків, це приблизно кожна пʼята справа), ДТП зі смертельними наслідками (766), торгівля наркотиками (757). Також частина справ стосується корупційних злочинів.

Журналісти детально проаналізували 400 справ і виявили, що близько ста обвинувачених вчинили злочини уже у статусі військових.

Майже половина проаналізованих справ стосується кримінальних проваджень, розпочатих у 2010−2020 рр. Під час служби обвинувачених строки давності продовжують нараховувати, а тому, ймовірно, від кримінальної відповідальності можуть взагалі звільняти через те, що строк давності сплив.

Журналісти виявили кілька справ за тяжкими статтями — ідеться про сексуалізоване насильство щодо неповнолітніх та замовні вбивства.

У квітні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про мобілізацію засуджених, у якому передбачено, що мобілізувати не зможуть лише п’ять категорій засуджених, — наприклад, за злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування тощо. Всі інші можуть бути мобілізовані.