Послы ЕС одобрили предоставление Украине доходов от замороженных российских активов

https://racurs.ua/n195133-posly-es-odobrili-predostavlenie-ukraine-dohodov-ot-zamorojennyh-rossiyskih-aktivov.html

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Посли країн ЄС схвалили схему використання надприбутків від заморожених російських активів.

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Гроші спрямують на відновлення та озброєння України. Про це повідомила 8 травня пресслужба головування Бельгії в Раді ЄС.

Це рішення ще має фіналізувати Рада Європейського Союзу.

Гроші скерують на підтримку відновлення та військової оборони України в умовах російської агресії", — йдеться у заяві.

За інформацією видання Euractiv, ЄС зможе використовувати надприбутки від знерухомлених російських активів сумою до трьох мільярдів євро на рік здебільшого для фінансування спільної закупівлі зброї для України.

Раніше Олаф Шольц повідомляв, що 90% від цієї суми має йти на оборону, але офіційно про деталі погодженої схеми поки невідомо. Перший транш ми можемо отримати вже влітку.