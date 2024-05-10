США заблокировали незаконное использование армией рф спутниковых терминалов Starlink

https://racurs.ua/n195180-ssha-zablokirovali-nezakonnoe-ispolzovanie-armiey-rf-sputnikovyh-terminalov-starlink.html

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Агентство Bloomberg повідомляє, що співробітники Пентагону, які працювали спільно з Україною та фахівцями компанії Ілона Маска SpaceX, змогли заблокувати незаконне використання російськими військовими терміналів супутникового зв’язку Starlink.

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Українська армія використовує безліч таких терміналів на фронті, і, згідно з повідомленнями, армія рф протягом деякого часу могла використовувати їх для потреб.

Заступник міністра оборони США з питань космосу Джон Пламб сказав Bloomberg, що проблему несанкціонованого доступу до системи російських військових вдалося вирішити.

На цей час ми успішно припинили використання [терміналів] росіянами, але я впевнений, що росія і надалі намагатиметься знайти способи, як використовувати Starlink та інші комерційні комунікаційні системи, — повідомив Пламб.

У публікації сказано, що деякі російські сайти продовжують рекламувати термінали Starlink — при цьому їхні продавці повідомляють, що передплата у таких випадках оформляється на мешканців європейських країн. Вони пишуть, що система не працюватиме у глибині росії, проте дозволить підтримувати зв’язок у прикордонних районах, у тому числі на окупованій території України.

Однак цього тижня російські користувачі Starlink почали скаржитися на безпрецедентні проблеми із зв’язком, пише Bloomberg.

Видання нагадує, що до травня 2022 року Україна отримала 10 тис. терміналів Starlink. Пізніше Пентагон уклав з компанією SpaceX річний контракт на 23 млн доларів; він спливає у травні цього року, додає Bloomberg.