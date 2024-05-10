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Ракурс
На Авдеевском направлении 47 бригада остановила массированное наступление россиян

На Авдеевском направлении 47 бригада остановила массированное наступление россиян (ВИДЕО)

10 мая 2024, 12:12
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На Авдіївському напрямку воїни 47-ї омбр вкотре зупинили масований наступ російських військ.


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Лише за один день було знищено три [ворожі] танки, БМП-3 і МТ-ЛБ. Це спільна робота операторів батальйону безпілотних систем Strike Drones Company, операторів дронів 2-го мехбату Ignis Vindicta та артилеристів, — зазначили в бригаді та оприлюднили відповідне відео.

На перших секундах відео можна побачити переміщення двох ворожих БМП, захищених антидроновими «мангалами», на одній з яких були встановлені засоби РЕБ. Одна з БМП під час руху підірвалася на міні або ж отримала пряме влучання артилерійського боєприпасу, після чого вцілілий десант покинув її.

Далі на відео показано як артилерія атакує ворожий гусеничний тягач МТ-ЛБ, який згодом добивають FPV-дрони.

Источник: Ракурс


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