Звездой нового шоу «Холостяк» станет ветеран войны Александр «Терен» Будько

У новому сезоні шоу «Холостяк» на СТБ головним героєм стане ветеран російсько-української війни Олександр «Терен» Будько.

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Найромантичніший проєкт країни Холостяк-13 повертається! Ми готові назвати ім’я того, хто стане новим холостяком, — Олександр Будько (позивний «Терен»). Він той, хто пройшов крізь вогонь, аби стати ще сильнішим. І тепер Олександр готовий відкрити своє серце, аби знайти кохання всього свого життя. Запрошуємо взяти участь у проєкті — заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ. Уже цієї осені ви побачите прем'єру романтичного реаліті Холостяк-13, — написали на сайті СТБ.

Також Будько — учасник національної збірної Invictus Games та автором книги «Історія впертого чоловіка».

Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. Важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала ідеї соборної України та була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору, — описує Олександр дівчину, яку шукатиме на шоу.