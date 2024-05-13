Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Звездой нового шоу «Холостяк» станет ветеран войны Александр «Терен» Будько

Звездой нового шоу «Холостяк» станет ветеран войны «Терен» (ФОТО, ВИДЕО)

13 мая 2024, 18:31
999

У новому сезоні шоу «Холостяк» на СТБ головним героєм стане ветеран російсько-української війни Олександр «Терен» Будько.


.

Найромантичніший проєкт країни Холостяк-13 повертається! Ми готові назвати ім’я того, хто стане новим холостяком, — Олександр Будько (позивний «Терен»). Він той, хто пройшов крізь вогонь, аби стати ще сильнішим. І тепер Олександр готовий відкрити своє серце, аби знайти кохання всього свого життя. Запрошуємо взяти участь у проєкті — заповнюйте анкету на сайті телеканалу СТБ. Уже цієї осені ви побачите прем'єру романтичного реаліті Холостяк-13, — написали на сайті СТБ.

Також Будько — учасник національної збірної Invictus Games та автором книги «Історія впертого чоловіка».

Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. Важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала ідеї соборної України та була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору, — описує Олександр дівчину, яку шукатиме на шоу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров