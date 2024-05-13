От мобилизации забронировали 5% водителей международных рейсов, остальные отказываются ехать — АсМАП

https://racurs.ua/n195292-ot-mobilizacii-zabronirovali-5-voditeley-mejdunarodnyh-reysov-ostalnye-otkazyvautsya-ehat-asmap.html

Ракурс

Через недосконалу систему бронювання та посилання відповідальності за порушення правил військового обліку водії відмовляються виходити в рейси або не повертаються в Україну.

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Про це розповів на прес-конференції в «Укрінфрмі» віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін.

Він спрогнозував, що ситуація ускладниться з 18 травня, коли набере чинності новий закон про мобілізацію.

Нібито прикордонники на пунктах пропуску вже попереджають водіїв, що з 18 травня без відмітки в облікових документах вони не будуть їх випускати за кордон. На сьогодні таких вказівок немає, але ми всі розуміємо, що з 18 травня у прикордонників з’явиться право вимагати ці документи у будь-якої людини, — додав Балін.

Наприкінці квітня «Ракурс» повідомляв, що працівники ТЦК знімають водіїв фур із міжнародних рейсів.

Під час повернення в Україну з-за кордону їх зупиняють, перевіряють документи та пропонують поїхати до ТЦК. Якщо вони відмовляються, їх доставляють силоміць. Обіцяють, що перевірять документи та відпустять, але після проходження військово-лікарської комісії відправляють до навчального центру.

Звʼязок із такими водіями майже одразу зникає, тим часом автомобілі стоять на дорозі чи пункті пропуску, де їх залишили, доки інший водій їх не забере. При цьому саме мобілізовані водії несуть відповідальність за вантаж, який вони залишають на дорозі, — повідомляла Асоціація міжнародних автоперевізників.

Асоціація нагадувала, що транспортне забезпечення належить до життєво важливих сфер економіки.