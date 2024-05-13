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Сербия направит в Киев своего посла — впервые после российского вторжения в Украину

Сербия направит в Киев своего посла — впервые после российского вторжения в Украину

13 мая 2024, 20:01
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Сербія відправить посла в Україну вперше після повномасштабного російського вторгнення два роки тому.


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Президент Олександр Вучич оголосив про це рішення після зустрічі у Белграді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кулеба та перша леді України Олена Зеленська 12 травня прибули до Сербії. Це перший такий візит до Белграда за більш ніж два роки.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич запевнив, що Сербія віддана повазі міжнародного права та територіальної цілісності «кожної держави-члена ООН, включаючи Україну».

Зеленська перебуває в Белграді на запрошення першої леді Сербії Тамари Вучич для участі в конференції щодо ментального здоров’я.

Источник: Ракурс


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