Сербія направить до Києва свого посла - вперше після російського вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n195293-serbiya-napravyt-do-kyieva-svogo-posla-vpershe-pislya-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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Сербія відправить посла в Україну вперше після повномасштабного російського вторгнення два роки тому.

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Президент Олександр Вучич оголосив про це рішення після зустрічі у Белграді з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Кулеба та перша леді України Олена Зеленська 12 травня прибули до Сербії. Це перший такий візит до Белграда за більш ніж два роки.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич запевнив, що Сербія віддана повазі міжнародного права та територіальної цілісності «кожної держави-члена ООН, включаючи Україну».

Зеленська перебуває в Белграді на запрошення першої леді Сербії Тамари Вучич для участі в конференції щодо ментального здоров’я.