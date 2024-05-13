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Новая версия ChatGPT сможет озвучивать сгенерированный текст и изображение
Новая версия ChatGPT сможет озвучивать сгенерированный текст и изображениеhttps://racurs.ua/n195297-novaya-versiya-chatgpt-smojet-ozvuchivat-sgenerirovannyy-tekst-i-izobrajenie.htmlРакурс
OpenAI 13 травня представила оновлену версію штучного інтелекту ChatGPT — GPT-4o.
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Нова версія чат-бота безкоштовна та доступна всім користувачам
Компанія заявляє, що він працюватиме так само як GPT-4, але набагато швидше.
Також нова версія передбачає те, що чат-бот зможе озвучувати згенерований текст та зображення. OpenAI сподівається, що це «дозволить зробити розмову схожою на реальний діалог між людьми».