Новая версия ChatGPT сможет озвучивать сгенерированный текст и изображение

https://racurs.ua/n195297-novaya-versiya-chatgpt-smojet-ozvuchivat-sgenerirovannyy-tekst-i-izobrajenie.html

Ракурс

OpenAI 13 травня представила оновлену версію штучного інтелекту ChatGPT — GPT-4o.

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Нова версія чат-бота безкоштовна та доступна всім користувачам

Компанія заявляє, що він працюватиме так само як GPT-4, але набагато швидше.

Також нова версія передбачає те, що чат-бот зможе озвучувати згенерований текст та зображення. OpenAI сподівається, що це «дозволить зробити розмову схожою на реальний діалог між людьми».