Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Нова версія ChatGPT зможе озвучувати згенерований текст та зображення

Нова версія ChatGPT зможе озвучувати згенерований текст та зображення

13 тра 2024, 21:00
999

OpenAI 13 травня представила оновлену версію штучного інтелекту ChatGPT — GPT-4o.


.

Нова версія чат-бота безкоштовна та доступна всім користувачам

Компанія заявляє, що він працюватиме так само як GPT-4, але набагато швидше.

Також нова версія передбачає те, що чат-бот зможе озвучувати згенерований текст та зображення. OpenAI сподівається, що це «дозволить зробити розмову схожою на реальний діалог між людьми».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів