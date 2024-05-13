Ракурсhttps://racurs.ua/
Нова версія ChatGPT зможе озвучувати згенерований текст та зображення
Нова версія ChatGPT зможе озвучувати згенерований текст та зображенняhttps://racurs.ua/ua/n195297-nova-versiya-chatgpt-zmoje-ozvuchuvaty-zgenerovanyy-tekst-ta-zobrajennya.htmlРакурс
OpenAI 13 травня представила оновлену версію штучного інтелекту ChatGPT — GPT-4o.
.
Нова версія чат-бота безкоштовна та доступна всім користувачам
Компанія заявляє, що він працюватиме так само як GPT-4, але набагато швидше.
Також нова версія передбачає те, що чат-бот зможе озвучувати згенерований текст та зображення. OpenAI сподівається, що це «дозволить зробити розмову схожою на реальний діалог між людьми».