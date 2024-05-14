Парламент Грузии окончательно принял резонансный закон об «иноагентах»

В Грузии продолжаются протесты против резонансного закона об «иноагентах», фото: «НикВести»

https://racurs.ua/n195319-parlament-gruzii-okonchatelno-prinyal-rezonansnyy-zakon-ob-inoagentah.html

Ракурс

Парламент Грузії в остаточному третьому читанні затвердив так званий закон про «іноагентів» — законопроект «Про прозорість іноземного впливу».

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Про це сьогодні, 14 травня, повідомляє видання «Ехо Кавказу».

За ініціативу керівної партії «Грузинська мрія» проголосували 84 депутати,

30 опозиціонерів проголосували проти.

Зазначається, що крім членів правлячої партії «Грузинська мрія» і «Сили народу», що формально відкололася від неї, закон про «іноагентів» також підтримали «Європейські соціалісти». Ця партія є опозиційною, але часто підтримує ініціативи влади.

Закон, ухвалений парламентом, у десятиденний термін передається президентові Грузії.

Глава держави Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей законопроект.

Згідно з конституцією Грузії, президент у двотижневий термін підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту. «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції Грузії не вказано. Ймовірно, це станеться у середині червня.

Ситуація довкола цього законопроекту до масових акцій протесту, у яких беруть участь десятки тисяч громадян Грузії, а також викликала критику міжнародних партнерів країни.

У самому грузинському парламенті сьогодні напередодні голосування за цей закон виникла бійка.

Джерело: «Ехо Кавказу»