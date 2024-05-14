Парламент Грузии окончательно принял резонансный закон об «иноагентах»https://racurs.ua/n195319-parlament-gruzii-okonchatelno-prinyal-rezonansnyy-zakon-ob-inoagentah.htmlРакурс
Парламент Грузії в остаточному третьому читанні затвердив так званий закон про «іноагентів» — законопроект «Про прозорість іноземного впливу».
Про це сьогодні, 14 травня, повідомляє видання «Ехо Кавказу».
За ініціативу керівної партії «Грузинська мрія» проголосували 84 депутати,
30 опозиціонерів проголосували проти.
Зазначається, що крім членів правлячої партії «Грузинська мрія» і «Сили народу», що формально відкололася від неї, закон про «іноагентів» також підтримали «Європейські соціалісти». Ця партія є опозиційною, але часто підтримує ініціативи влади.
Закон, ухвалений парламентом, у десятиденний термін передається президентові Грузії.
Глава держави Саломі Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на цей законопроект.
Згідно з конституцією Грузії, президент у двотижневий термін підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту. «Грузинська мрія» має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.
Терміни, протягом яких парламент має подолати вето президента, у конституції Грузії не вказано. Ймовірно, це станеться у середині червня.
Ситуація довкола цього законопроекту до масових акцій протесту, у яких беруть участь десятки тисяч громадян Грузії, а також викликала критику міжнародних партнерів країни.
У самому грузинському парламенті сьогодні напередодні голосування за цей закон виникла бійка.
Джерело: «Ехо Кавказу»