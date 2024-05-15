Украинскую команду на Евровидении оштрафовали из-за футболок Free Azovstal Defenders

https://racurs.ua/n195338-ukrainskuu-komandu-na-evrovidenii-oshtrafovali-iz-za-futbolok-free-azovstal-defenders.html

Ракурс

Українську команду на Євробаченні оштрафували через футболки Free Azovstal Defenders.

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Охорона конкурсу перевіряла одяг на заборонені бренди та написи. Але наша делегація перед входом у залу все ж вдягла футболки під інший одяг.

Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ. Ми дуже ризикували, проте все вийшло. Відбилися просто фінансовим штрафом, — пише в Інстаграм alyona alyona.

Нагадаємо, Україна виборола третє місце на цьогорічному Євробаченні з піснею Teresa & Maria.

Тим часом пряма трансляція «Євробачення-2023», яке Велика Британія приймала від імені України, перемогла в номінації «Найкраще висвітлення подій наживо» премії BAFTA TV.

У 2022 році на конкурсі перемогли представники України Kalush Orchestra. Однак через війну «Євробачення» у 2023 році провели у Британії, яка посіла друге місце.

Премію від України отримала українська співачка, фронтвумен гурту Hardkiss Юлія Саніна — тогорічна ведуча конкурсу.