В Молдове референдум о европейской интеграции страны проведут вместе с выборами президента

https://racurs.ua/n195393-v-moldove-referendum-o-evropeyskoy-integracii-strany-provedut-vmeste-s-vyborami-prezidenta.html

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Парламент Молдови затвердив дату референдуму про європейську інтеграцію країни на засіданні — він відбудеться 20 жовтня 2024 року, тобто в той же день, що й референдум про вступ до Європейського Союзу.

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Про це повідомляє TV8.

Дату виборів президента Молдови затвердили голосами фракції партії влади PAS. Вони ж затвердили дату референдуму про європейську інтеграцію країни, який відбудеться 20 жовтня. Це була ініціатива чинної президентки Молдови Маї Санду. Вона запропонувала провести голосування в один день з президентськими виборами, щоб заощадити бюджетні кошти та підвищити явку виборців.

Кілька опозиційних партій раніше заявили про свою незгоду з проведенням референдуму про ЄС в один день із президентськими виборами, заявивши, що бойкотуватимуть плебісцит.

Наприклад, фракція соціалістів і комуністів виступила проти проведення референдуму в один день з президентськими виборами.

З усім тим Конституційний суд Молдови минулого місяця оголосив позитивний висновок на запит про проведення референдуму про вступ до ЄС. Опитування свідчать, що думки у суспільстві щодо необхідності такого референдуму розділилися майже навпіл.

Наприкінці березня майже 60% опитаних мешканців Молдови вважали, що наступним президентом країни за підсумками цьогорічних виборів мала б стати не чинна президентка Мая Санду. Про це свідчили результати опитування молдовською компанією IMAS.

Респондентам запропонували обрати між варіантом, що Санду заслуговує на другий термін на посаді президента Молдови, та варіантом, що «було б краще, якби посаду президента обійняв хтось інший».

За переобрання Санду висловилися 38% опитаних, тоді як «комусь іншому» віддали б перевагу 59%, і ще 3% не визначилися з думкою.