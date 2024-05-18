Президент Грузии ветировала закон об «иноагентах»

https://racurs.ua/n195455-prezident-gruzii-vetirovala-zakon-ob-inoagentah.html

Ракурс

Президентка Грузії Зурабішвілі наклала вето на закон про так званих «іноагентів», про це стало відомо під час брифінгу 18 травня.

.

Вона заявила, що такий закон суперечить Конституції країни, а також європейським стандартам.

Закон, який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу», парламент Грузії ухвалив у третьому читанні 14 травня.

У парламенті є достатньо голосів, аби розблокувати вето Зурабішвілі, вважають західні медіа.

Розгляд документа супроводжувався масовими акціями протесту, які жорстко розганяли силовики.

Якщо громадська спілка у Грузії отримує з-за кордону 20% фінансування, вона вважатиметься агентом впливу іншої держави, повинна буде відповідно зареєструватися, називатися та звітувати. Закон, який фактично скопійований з російського, викликав нові протести частини суспільства та критику Заходу.

FT написала, що Євросоюз, ймовірно, заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про «іноагентів» набуде чинності.

Грузія подала заявку на вступ у ЄС у березні 2022 року, а в грудні 2023 року набула статусу кандидата.

Наступним кроком має стати рекомендація Єврокомісії урядам країн ЄС про початок переговорів щодо вступу Грузії в ЄС, але це залежить від проведення низки реформ. У Брюсселі вже дали зрозуміти: якщо закон про «іноагентів» ухвалять, рекомендації не буде.

США можуть переглянути відносини з Грузією у зв’язку з ухваленням закону про «іноземних агентів», заявили в Білому домі. На протестах у Тбілісі виступили європейські парламентарії.