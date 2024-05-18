В Днепропетровской области сержанту из ТЦК во время оповещения порезали ножом руку

https://racurs.ua/n195454-v-dnepropetrovskoy-oblasti-serjantu-iz-tck-vo-vremya-opovescheniya-porezali-nojom-ruku.html

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У Дніпропетровській області стався напад на військовослужбовця. 18 травня у місті Синельникове під час проведення військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки оповіщення військовозобов’язаних цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням ножа на сержанта Збройних сил України.

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У результаті нападу військовослужбовець РТЦК та СП отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Співробітники Національної поліції затримали нападника. Відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. Після остаточної кваліфікації злочину підозрюваному загрожує суворе покарання.

У Сухопутних силах нагадали, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб'єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності — матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Військові нагадали, що особовий склад ТЦК та СП, включно з їх ротами охорони — укомплектовані переважно військовослужбовцями, які втратили здоров’я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.