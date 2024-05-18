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Ракурс
Волчанск оккупанты равняют с землей — фото и видео города

Волчанск оккупанты равняют с землей — фото и видео города

18 мая 2024, 16:33
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Вовчанськ, ще одне українське місто, росіяни рівняють з землею. Зі слів поліції, таких руйнувань, як зараз, Вовчанськ не зазнавав навіть у 2022 році.


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Росіяни використовують тактику випаленої землі, як було з Бахмутом. В певні дні по місту скидають понад 20 КАБів на день — підписали в Інстаграм свої відео та фото Костянтин і Влада Ліберови.

Евакуація з міста триває. Щодня у Вовчанську волонтери та поліція вивозять цивільних та тварин. А Збройні сили борються з ворогом за кожен метр нашої території.

Источник: Ракурс


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