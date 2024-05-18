Вовчанськ окупанти рівняють із землею - фото та відео міста

https://racurs.ua/ua/n195453-vovchansk-okupanty-rivnyaut-iz-zemleu-foto-ta-video-mista.html

Ракурс

Вовчанськ, ще одне українське місто, росіяни рівняють з землею. Зі слів поліції, таких руйнувань, як зараз, Вовчанськ не зазнавав навіть у 2022 році.

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Росіяни використовують тактику випаленої землі, як було з Бахмутом. В певні дні по місту скидають понад 20 КАБів на день — підписали в Інстаграм свої відео та фото Костянтин і Влада Ліберови.

Евакуація з міста триває. Щодня у Вовчанську волонтери та поліція вивозять цивільних та тварин. А Збройні сили борються з ворогом за кожен метр нашої території.