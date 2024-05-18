Дальнобойщики перекрыли трассу Киев – Одесса из-за закона о мобилизации

https://racurs.ua/n195452-dalnoboyschiki-perekryli-trassu-kiev-odessa-iz-za-zakona-o-mobilizacii.html

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Далекобійники перекрили трасу Київ — Одеса через закон про мобілізацію.

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За їхніми словами, мобілізація водіїв, які займаються перевезеннями, призведе до паралічу транспортної сфери. Пікетувальники назвали новий закон про удосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, «драконівським».

Хлопці радо відгукнулися на цей страйк, щоб нас почули оці дяді, які катаються на Київ на мерседесах по 200 тисяч доларів, які огороджені від цієї війни, їхні діти та онуки за кордоном… Щоб вони побачили, що на нас простих громадянах ця тримається країна, а не на толстопузах-хабарниках, — цитує одного з протестувальників видання «Інтент».

За словами учасників протесту у соціальних мережах, мобілізація водіїв, які займаються перевезеннями, призведе до паралічу транспортної сфери.

Поруч з Савранню Одеської області перекрита траса на Київ, повідомляють підписники Суспільного.

Речниця Національної поліції Олена Бережна у коментарі Суспільному повідомила, що частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина — в Одеській. Через їх протести траса перекрита частково — одна смуга руху відкрита.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 16 квітня. 17 квітня він був опублікований, згідно з законами документ набирає чинності через місяць із дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 18 травня.

Одне з найважливіших нововведень закону — це те, що військовозобов’язані мають уточнити свої облікові дані протягом 60 днів. Штрафи, передбачені за порушення призовниками, військовозобов’язаними і резервістами правил військового обліку, зростуть.

Зокрема, обов’язковою буде перевірка документів в чоловіків, які мають право на відстрочку від призову. І необов’язковою — у водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів і гуманітарної допомоги, міжнародні перевезення вантажів і пасажирів.

Наприкінці квітня в Асоціації міжнародних автоперевізників поскаржилися, що співробітники ТЦК «силоміць знімають з рейсів і мобілізують водіїв на кордоні».

У Закарпатському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки відповіли:

Під час огляду на КПП не завжди є можливість перевірити на місці всі військово-облікові дані, якщо чоловіки завчасно не подбали про наявність при собі відповідних документів з відмітками, які підтверджують право на відстрочку, зняття з військового обліку чи бронювання. У таких випадках їм пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних.

За словами віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимира Баліна, перед набранням сили законом щодо удосконалення мобілізації міжнародні перевізники забронювали менш як 5% працівників. Решта водіїв відмовляються виходити в рейси.