Минобороны тестирует электронную очередь в ТЦК

https://racurs.ua/n195451-minoborony-testiruet-elektronnuu-ochered-v-tck.html

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Міністерство оборони України розгорнуло ще один цифровий сервіс від Міноборони — електронна черга до ТЦК та СП.

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Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Вона доступна за адресою https://q.mod.gov.ua/registration-place.

Наразі ресурс працює у тестовому режимі, у ньому доступні не всі області України.

Тестуємо електронну чергу в 19 ТЦК. Вже скоро під'єднаємо значно більше, — написала посадовиця.

Щоб записатися до е-черги, треба обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Згодом ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону. На нього надійде повідомлення з датою та часом візиту.

Впевнені, це полегшить життя і військовозобов’язаних, і працівників ТЦК, — написала Чорноволенко у Фейсбук.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити персональні дані без візиту до ТЦК.