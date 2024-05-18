Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+" для військовозобов’язаних

В Україні запрацював мобільний застосунок «Резерв+», фото: Кирило Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n195437-minoborony-zapustyly-mobilnyy-zastosunok-rezerv-dlya-viyskovozobov-yazanyh.html

Ракурс

Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити персональні дані без візиту до ТЦК.

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Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони Кирило Тимошенко.

Додаток вже доступний для завантаження у мобільних сервісах:

«Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Для цього потрібно:

Авторизуватися за допомогою BankID;

внести актуальні контакти — мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання.