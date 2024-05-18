Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+" для військовозобов’язаних

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В Україні запрацював мобільний застосунок «Резерв+», фото: Кирило Тимошенко
Міноборони запустило мобільний застосунок «Резерв+" для військовозобов’язанихhttps://racurs.ua/ua/n195437-minoborony-zapustyly-mobilnyy-zastosunok-rezerv-dlya-viyskovozobov-yazanyh.htmlРакурс
Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити персональні дані без візиту до ТЦК.
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Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони Кирило Тимошенко.
Додаток вже доступний для завантаження у мобільних сервісах:
- Google Play для Android;
- Apple App Store для iOS.
«Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Для цього потрібно:
- Авторизуватися за допомогою BankID;
- внести актуальні контакти — мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання.
Після цього ви побачите, яка інформація щодо вас є в реєстрі Оберіг — чи є відстрочка, бронювання, чи перебуваєте ви у розшуку тощо, — зазначається на сторінці додатку в App Store.