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В Украине заработало мобильное приложение «Резерв+», фото: Кирилл Тимошенко

Минобороны запустили мобильное приложение «Резерв+" для военнообязанных

18 мая 2024, 09:00
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Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити персональні дані без візиту до ТЦК.


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Про це сьогодні, 18 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра оборони Кирило Тимошенко.

Додаток вже доступний для завантаження у мобільних сервісах:

«Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі «Оберіг». Для цього потрібно:

  • Авторизуватися за допомогою BankID;
  • внести актуальні контакти — мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання.

Після цього ви побачите, яка інформація щодо вас є в реєстрі Оберіг — чи є відстрочка, бронювання, чи перебуваєте ви у розшуку тощо, — зазначається на сторінці додатку в App Store.

Источник: Ракурс


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